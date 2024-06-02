Блогер Диденко устроила свадьбу-спектакль на Мальдивах

Блогер Екатерина Диденко, известная как «аптечный ревизорро», печально прославилась четыре года назад. Тогда ее супруг Валентин устроил вечеринку в честь ее дня рождения, и засыпал в бассейн сухой лед. В итоге погиб он сам и двое друзей, пишет издание thevoicemag.ru.

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По прошествии некоторого времени Екатерина встретила новую любовь. И вот на своей страничке в социальной сети она выложила фотоотчет о свадьбе на Мальдивах.

«Нам очень повезло! Циклон ушел, и в день свадьбы было солнышко. Исполнилась наша мечта!» — поделилась Екатерина.

Блогер объяснила, что брак не является действительным на территории России, однако они с любимым человеком обязательно распишутся в загсе, когда вернутся домой.

Блогера Екатерину Диденко, прославившуюся после вечеринки с сухим льдом, не пустили в Госдуму с выступлением

В свое время Диденко была ничем не примечательной брюнеткой. Теперь Екатерина активно вкладывает средства в свою внешность и может похвастаться светлыми волосами, идеальными грудью и улыбкой.