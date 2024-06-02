Петросян высказался по поводу редкого имени дочери
Евгений Петросян дважды молодой отец. Оба ребенка получили не часто встречающиеся имена. Но если с сыном Ваганом все понятно – мальчика назвали в честь дедушки, то с дочерью сложнее. Родственников с именем Матильда ни с одной ни с другой стороны у родителей нет.
Публику интересует вопрос, с чем связан выбор столь необычного имени. Фолловеры обсудили всех широко известных Матильд включая Кшесинскую, но так и не пришли ни к какому выводу, пишут 7days.
Евгений Петросян с гордостью рассказал о не по годам развитом сыне
Народный артист РСФСР Петросян был гостем программы на НТВ. Там ему задали вопрос о выборе имени дочери. Как оказалось, просто родителям захотелось так назвать малышку.
«А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», - сказал Евгений Ваганович.
Ранее беседе с журналистами Евгений Петросян отметил, что старается воспитывать своих детей правильно. Артисту важно, чтобы они выросли достойными людьми.
«Я хочу, чтобы они стали людьми, которыми семья будет гордиться, гордиться их благородством, их профессионализмом и пониманию жизни», — рассказал Петросян представителям прессы.