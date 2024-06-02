Петросян высказался по поводу редкого имени дочери

Евгений Петросян дважды молодой отец. Оба ребенка получили не часто встречающиеся имена. Но если с сыном Ваганом все понятно – мальчика назвали в честь дедушки, то с дочерью сложнее. Родственников с именем Матильда ни с одной ни с другой стороны у родителей нет.

Публику интересует вопрос, с чем связан выбор столь необычного имени. Фолловеры обсудили всех широко известных Матильд включая Кшесинскую, но так и не пришли ни к какому выводу, пишут 7days.

Евгений Петросян с гордостью рассказал о не по годам развитом сыне

Народный артист РСФСР Петросян был гостем программы на НТВ. Там ему задали вопрос о выборе имени дочери. Как оказалось, просто родителям захотелось так назвать малышку.

«А почему не Матильда? Редкое и красивое имя», - сказал Евгений Ваганович.

Ранее беседе с журналистами Евгений Петросян отметил, что старается воспитывать своих детей правильно. Артисту важно, чтобы они выросли достойными людьми.