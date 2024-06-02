Sul Sul! Музыканты, спевшие на языке The Sims

Sul Sul! Если вы когда-либо играли в The Sims, вы вспомните, что именно так здороваются симы. Искусственный язык, на котором общаются персонажи легендарного симулятора от Maxis, называется симлиш. В их мире даже привычные западные хиты звучат на этом странном наречии. Для создания атмосферы, как можно более приближенной к реальности, разработчики игры приглашают артистов, которые перепевают свои песни на несуществующем языке. Самые интересные — в нашей подборке.

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Симлиш звучит примерно, как попытки ребенка подпевать любимым песням на английском, который он пока не выучил. Мы собрали плейлист с оригиналами этих песен, чтобы вы могли сравнить их с игровыми версиями и послушать в HiFi-качестве прямо во время прочтения.

Кэти Перри — Hot n Cold

Глава музыкального отдела Electronic Arts Стив Шнур познакомился с Кэти Перри в 2007-м, когда ее звезда только-только восходила. Певица исполнила для Шнура песню Hot n Cold под гитару — именно ее симлиш-версия впоследствии появилась в последнем дополнении к The Sims 2 «Переезд в квартиру». Функционал еще не позволял создать персонажа, неотличимого от Кэти, однако снять вполне достойный музыкальный клип прямо в игре было возможно.

Кэти Перри — Last Friday Night

В следующей части The Sims творческое сотрудничество Electronic Arts и Кэти Перри продолжилось. Появился целый аддон, посвященный певице и получивший название «Katy Perry Сладкие радости». По словам артистки, ей полюбился симулятор, потому что в нем она могла попробовать то, что не умеет в реальной жизни: например, выделывать пируэты на коньках. В «Сладких радостях» прозвучал хит из знакового альбома Кэти Teenage Dream (2010). Судя по видео ниже, перед нами настоящий профессионал: звезда умудряется петь на выдуманном языке с покер-фейсом.

Лили Аллен — Smile

© Justin Higuchi/CC BY 2.0

В 2006 году британская певица Лили Аллен выпустила дебютный альбом: в него вошла песня Smile, в которой мстительная героиня получает удовольствие оттого, что ее предатель-бывший страдает от одиночества. Злобная песенка попала в дополнение к The Sims 2 «Времена года» — первый аддон, в котором вечнозеленая погода наконец стала меняться. По словам Лили, во время записи она все время смеялась: «Иногда месть — это прикольно».

Наташа Бедингфилд — Pocketful of Sunshine

© Eva Rinaldi/CC BY-SA 2.0

Ностальгические клипы The Sims 2 заставляют поклонников думать, что это лучшая часть франшизы. Все еще сомневаетесь? Тогда посмотрите ролик к треку Наташи Бедингфилд, в котором множество симов разных возрастов танцуют в унисон во главе с персонажем самой певицы. К слову, Бедингфилд признавалась, что если бы она создавала свой виртуальный прототип, то сделала бы себя мужчиной, чтобы попробовать прожить жизнь, отличную от ее собственной.

Лиззо — Worship

© IMAGO/Gonzales Photo/Kim Matthai/www.globallookpress.com

Мало кто знает, что песни Лиззо играют не только на реальном радио, но и на станциях The Sims. Этот факт заметили только самые искушенные поклонники. Когда артистка перепевала свой трек Worship (2016) для игры, она еще не была настолько популярной. Если у вас установлено дополнение «The Sims 4: Жизнь в городе», ловите FM-волну с поп-музыкой: там время от времени крутят Лиззо.

Элис Купер — School’s Out

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Для тех, кто любит наряжать симов в черное и делать из них бунтарей, американский рок-музыкант Элис Купер подготовил саундтрек к The Sims 4. Случайно наткнуться на него можно, включив радиостанцию с летней музыкой.

Биби Рекса — Sabotage

В 2021 году во вселенной The Sims состоялся первый виртуальный музыкальный фестиваль Sims Sessions. Он шел несколько дней подряд. Хедлайнерами летней встречи стали Glass Animals, Джой Оладокун и Биби Рекса, которые записали свои хиты на симлише. Гости мероприятия тоже могли выйти на сцену в перерывах между выступлениями. А еще симы могли танцевать, покупать стрит-фуд и общаться — в общем, все, как в реальности.

«Калинка»

Персонажи могут прокачивать навык танца не только под песни западных звезд, но и под «Калинку-Малинку». Песня, которую в быту уже считают народной, звучит в оркестровке Игоря Дворкина — советского композитора, перебравшегося в Лондон в конце 90-х.

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