Бузову раскритиковали за неподобающий наряд

Ольга Бузова 1 июня выступила в Уфе. Очевидцы рассказывают, что звезда пела под фонограмму и не всегда попадала губами в звучащие из колонок слова. И одета поющая телеведущая была в наряд, мало чем отличавшийся от купальника

Рустем Ахмадинуров, депутат Курултая Башкортостана, выступил с резкой критикой образа поющей телеведущей. По его словам, 1 июня в стране праздновали День защиты детей, на фестивале было много несовершеннолетних, которым незачем смотреть на певиц в трусах. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Она вообще в адеквате?» — возмутился депутат

Ахмадинурова поддержали представители местной общественности.

Ольга Бузова начинала карьеру юной студенткой из Санкт-Петербурга, став участницей «Дома-2», а сейчас она высокооплачиваемая артистка и ведущая целого ряда проектов на телевидении. Как сообщает портал vokrug.tv, на шоу «Ты не поверишь!» было озвучено, что только за первые полгода 2024-го певица уже заработала более 90 миллионов рублей.