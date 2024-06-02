Агутин посвятил клип памяти Заворотнюк

Леонид Агутин создал клип, посвященный памяти Анастасии Заворотнюк. Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине «Каспий 24». Кадры из сериала смонтированы в видеоролик на песню «Паришь в облаках». Об этом пишут news.ru.

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Клип выложен в Telegram-канале певца.

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — коротко подписал его Агутин.

Вчера в Москве в Покровском женском монастыре прошло прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. После прощания гроб перевезли на Троекуровское кладбище, где звезда и была захоронена. Сейчас могила Анастасии усыпана огромным количеством цветов.