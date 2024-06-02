Тарасов предостерег молодых футболистов от «бездумных» трат

Дмитрий Тарасов был игроком столичного «Локомотива» и зарабатывал большие деньги. Но время пика карьеры завершилось, и сейчас 37-летний спортсмен занимается медийным футболом и пытается предостеречь молодежь от повторения его ошибок. СтарХит приводит слова Тарасова, сказанные им во время бизнес-коференции «Ценнее денег».

«Главная проблема футболистов — быстрые большие деньги. От них сносит крышу. У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени. Меня облепили разные люди — им нужны были легкие деньги. Я вкладывался в строительный бизнес, который так и не состоялся. Сейчас радуюсь, когда вижу молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры. Пусть даже берут жилье в ипотеку», - сказал Дмитрий.

Блогер Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова, задолжала налоговой службе 1,6 млн рублей. Супруги в настоящее время решают бытовые проблемы. Они продали особняк площадью почти в тысячу квадратных метров, построенный Тарасовым вместе с бывшей женой, телеведущей Ольгой Бузовой, и живут в съемном таунхаусе. В дальнейшем они планируют переехать вместе с 4 детьми в собственный дом.