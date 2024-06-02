Поглумившийся над смертью Заворотнюк рэпер Потап уехал из Киева

Рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, поиздевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, шокировав своим высказыванием не только российскую публику, но и украинцев. Недавно стало известно, что артист покинул Украину, которую хотел защищать в формированиях теробороны.

© Youtube / Потап и Настя

— Я лечу в Колумбию — страну, создающую музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Шакира, Джей Бальвин, Karol G и Малума, являются мировыми суперзвездами, — заявил артист в своем блоге.

По словам Потапа, у него, как у продюсера, появилась возможность исследовать эту страну и организовать сотрудничество с лучшими авторами песен для создания новых хитов.

При этом в Латинскую Америку Потап направился тогда, когда на Украине набирало обороты обсуждение ужесточения нового закона о мобилизации, передает aif.

Потап назвал «отфотошопленным» пост о Заворотнюк

30 мая на странице музыканта в социальной сети якобы появился пост, где Потап обрадовался смерти Заворотнюк и написал, как актриса высмеивала украинок на сцене. Позже музыкант заявил, что этот пост — фейк и разместил опровержение.

Заворотнюк боролась с раком мозга с 2019 года. 30 мая 2024 года стало известно о смерти актрисы.

«Вечерняя Москва» собрала основные факты о жизни актрисы.