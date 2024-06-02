«Алла как-то сдала»: поклонники обсуждают последние фото Пугачевой

Примадонна в последнее время живет на Кипре

После начала СВО Пугачева с мужем и детьми переехала в Израиль. А когда там начались военные действия, все семейство осело на новом месте — на острове Кипр. Там Аллу Борисовну частенько видят гуляющей вместе с мужем.

Сама Пугачева фото со своих прогулок выкладывает в своих личных блогах — в последнее время она стала активным пользователем соцсетей. Вот только местные жители отмечают, что снимки и реальная жизнь сильно отличаются.

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