Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись еще в 2020 году после четырех лет брака. У пары есть общая дочь Тася. По словам певицы, отец не поздравил девочку с окончанием первого класса и запретил ей выезжать из страны, лишив тем самым отдыха за границей.

Рассказать и ситуации Пелагея решила в День защиты детей, который отмечается 1 июня. Она опубликовала видео с рыдающей дочерью и объяснила, чем были вызваны ее слезы. По словам певицы, Тася любит своего папу и скучает по нему, но последний раз видела его год назад. "Притом что папа Ваня Телегин давно живет в Москве, ведь у него снова родился ребенок", - добавила она.

Как утверждает Пелагея, дочь не получила от отца даже смс с поздравлением с окончанием первого класса. Иван Телегин дал о себе знать другим способом - он оформил запрет на ее выезд из страны. Бабушка подарила ей путевку в Турцию, и Тася очень ждала этой поездки, но отдыха на море так и не случилось.

Стали известны скандальные детали развода Пелагеи и Телегина

О запрете стало известно уже в аэропорту. По словам Пелагеи, о том, что бывший муж оформил запрет на вывоз ребенка из страны, он никому не сообщил.