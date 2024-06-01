Буланова сообщила, что готова петь на свадьбе бывшего мужа

Владислав Радимов, экс-супруг Татьяны Булановой готовится к свадьбе. Они с невестой, бизнесвумен из Питера Анной Кулешовой, подали заявление в ЗАГС.

Певица, по ее словам, порадовалась предстоящему событию, пишут 7days.

«Я за его личной жизнью не слежу. Если он женится, то я только рада. У меня такой характер, что я вспоминаю только хорошее. А все плохое быстро забываю. Он живет своей жизнью. Я за него рада. Я вообще считаю, что дважды нельзя войти в одну реку. Я ему желаю счастья. Пусть у него все складывается замечательно», сказала она.

Более того, звезда сообщила, что готова была бы петь на его свадьбе, причем с большой скидкой. Но предполагает, что Радимов к ней ни за что не обратится.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге.