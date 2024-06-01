Сегодня, 1 июня, столица России простилась с одной из самых любимых актрис своего времени, Анастасией Заворотнюк. Панихида, прошедшая в стенах Покровского монастыря, собрала сотни поклонников, друзей и родственников покойной, включая её верного супруга, известного фигуриста Петра Чернышева. Анастасия, наиболее известная по своей роли в популярном телесериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни после долгой и изнурительной борьбы с глиобластомой, агрессивной формой опухоли мозга.

Трагедия актрисы особенно резонирует с общественностью из-за её сходства с участью другой знаменитости, Жанны Фриске, которая также не смогла победить это заболевание. В последние годы жизни Анастасии семья не оставляла надежду найти способ вылечить болезнь, обратившись к лучшим специалистам и экспериментальным методам лечения. Усилия, вероятно, позволили продлить жизнь актрисы, однако, к сожалению, не спасти её.

Никто из актеров «Моей прекрасной няни» не приехал попрощаться с Заворотнюк

После завершения прощальной церемонии Петр Чернышев, долгое время сохраняющий молчание, с горечью выразил свои чувства по поводу утраты. Он подчеркнул, что Анастасия ушла из жизни у него на руках, окружённая любовью и заботой до последнего момента.