В Москве завершилось прощание с Анастасией Заворотнюк, звездой популярного сериала «Моя прекрасная няня». Событие собрало сотни поклонников и знаменитостей, но по сообщениям свидетелей, никто из актерского состава сериала не был замечен на церемонии в храме и на последующих похоронах. Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после долгой и тяжелой борьбы с раком головного мозга.

Её прощание привлекло внимание общественности и медиа, поскольку актриса была искренне любима многими за свою роль и личные качества. Тем не менее отсутствие на церемонии её коллег по сериалу, который принёс ей наибольшую известность, вызвало массу вопросов. Борис Смолкин, который исполнил роль дворецкого в «Моей прекрасной няне», и Сергей Жигунов, чьи романтические отношения с Заворотнюк были широко обсуждаемой темой, также не появились.

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Среди присутствовавших замечены были множество других известных личностей, включая певицу Лолиту Милявскую и дрессировщика Эдгарда Запашного, которые пришли выразить свои соболезнования. Отсутствие коллег по сериалу могло быть вызвано различными причинами: от личных обстоятельств до возможных недоразумений, о которых широкая публика могла не знать. Тем не менее, данное обстоятельство бросило тень на процесс прощания с любимой актрисой.