Сын Сафронова рассказал, как худел, чтобы порадовать отца

Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова, в эфире передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ признался, что к подростковому его вес перевалил за сотню килограммов.

«В какой-то момент, в 17 лет я весил 117 кило», — сказал он.

Художник просил сына заняться собой, но успеха не достиг. Тогда в ход пошел ультиматум, пишет СтарХит.

«Я поставил ему условие. Я говорил: „Лука, мы будем общаться только по необходимости, потому что мне неудобно“. Мне тогда действительно было неудобно», — считает Сафронов.

Лука тогда взял себя в руки и основательно похудел.

«Я думал, что это ему нужно для каких-то внутренних амбиций. Наверно, потому что он художник и хочет видеть что-то красивое. Но у меня была ревность, было желание доказать ему, что я такой сильный и это для меня ничто. И я похудел — за девять месяцев сбросил 76 килограммов», — рассказал он.

Однако результат был не таким, какого ожидалось.

«Он очень переживал, что у меня висит кожа в области живота. Я с детства толстел, а когда резко похудел — она обвисла. У меня был такой блинчик, которые некоторые называют фартук», — сообщил Затравкин.

Молодой человек так старался угодить отцу, что нажил серьезные проблемы со здоровьем. Лука едва не умер от оторвавшегося тромба. После этого худеть он перестал и весит сейчас около 300 килограммов.

«Разумеется, я постоянно веду с Лукой беседы о том, что он должен задуматься о своем будущем и взяться за свой внешний вид, но делаю это исключительно в виде добрых советов, но никак не категорического давления. Надеюсь, что Лука в итоге прислушается ко мне и сядет на диету под присмотром хороших врачей», — надеется Никас Сафронов.

В жизни сына Сафронова был такой эпизод. Лука Затравкин приковал себя наручниками ко входу в «Макдональдс» на Пушкинский площади. Известный пианист протестовал против ухода компании, по его словам, «вскормившей его», с российского рынка.