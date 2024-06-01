Роман Жуков рассказал о конфликте в «Мираже»

Роман Жуков на вечеринке «Ретро FM» поделился воспоминаниями о своей работе клавишником в группе «Мираж». По его словам, он до сих пор в хороших отношениях с коллегами, но вот солистки коллектива не ладят между собой. Об этом пишут news.ru.

«Это между солистками группы до сих пор идет грызня. Я нормально общаюсь со всеми, и с Валерой Соколовым, автором всех текстов песен. У меня только самые положительные воспоминания и слова благодарности», отметил певец.

Жуков также добавил, что, если его вновь позовут на канал НТВ для участия в шоу «Суперстар! Возвращение», то он будет рад. Он высокого мнения о проекте.

В апреле 2024 года 57-летняя экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме. Поклонники предположили, что певица страдает зависимостью, обратив внимание на ее внешний вид на одном из концертов. В ответ на это артистка пояснила, что уже давно страдает от проблем со здоровьем.