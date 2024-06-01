«Замечательный человек. Улыбчивый, добрый»: коллеги скорбят о Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с тяжелой онкологией. Тем не менее ее уход из жизни стал потрясением не только для ее близких, но и для коллег, пишет vm.ru.
«К сожалению, уже ничего не можем сделать, только достойно проводить человека. Замечательный, приятный во всех отношениях человек. Улыбчивый, добрый. Искренне жаль, но на все воля Божья, как говорится», - отреагировал но новость о кончине актрисы Григорий Лепс.
Игорь Угольников, актер и кинорежиссер, убежден что Анастасия была «светлым человеком», обладающим «солнечной энергией».
«Она передавала эту энергию всем нам через экран и в жизни. Таких людей очень мало, к сожалению, в нашей жизни», — сказал он.
Памятные венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, актер Дмитрий Нагиев и телеведущий Андрей Малахов, а также многие другие.
Актрису похоронят на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища, где покоятся отечественные звезды спорта, актеры, музыканты.