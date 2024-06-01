«Замечательный человек. Улыбчивый, добрый»: коллеги скорбят о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с тяжелой онкологией. Тем не менее ее уход из жизни стал потрясением не только для ее близких, но и для коллег, пишет vm.ru.

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«К сожалению, уже ничего не можем сделать, только достойно проводить человека. Замечательный, приятный во всех отношениях человек. Улыбчивый, добрый. Искренне жаль, но на все воля Божья, как говорится», - отреагировал но новость о кончине актрисы Григорий Лепс.

Игорь Угольников, актер и кинорежиссер, убежден что Анастасия была «светлым человеком», обладающим «солнечной энергией».

«Она передавала эту энергию всем нам через экран и в жизни. Таких людей очень мало, к сожалению, в нашей жизни», — сказал он.

Памятные венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России, Академия Российского телевидения, актер Дмитрий Нагиев и телеведущий Андрей Малахов, а также многие другие.

Актрису похоронят на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища, где покоятся отечественные звезды спорта, актеры, музыканты.