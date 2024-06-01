Джигурда прокомментировал информацию об отправке на СВО

Никита Джигурда опроверг слухи о том, что он подписал контракта с Минобороны РФ и отправляется на СВО. По его словам, это устаревшая информация. Об этом сообщает RT.

«Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста», — рассказал артист.

Шоумен подчеркнул, что он продолжает оказывать посильную помощи фронту - привозит в Донбасс гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны. И обязательно выступает перед бойцами.

Отметим, Никита Джигурда знаком с военной службой. Ранее актер рассказывал, что в молодости служил в спортивной роте и был чемпионом Киева и Украины по гребле на каноэ.

Правда, его служба отличалась от стандартной и была лишена всякой военной составляющей, поэтому Джигурда не участвовал в построениях. Вместо этого он регулярно тренировался.

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Сейчас актеру без малого 63 года. При этом максимальный возраст, при котором можно попасть на СВО добровольцем, составляет 60 лет.