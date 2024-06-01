Названо имя «мощного» человека, стоящего за успехом Кадышевой

За спиной Надежды Кадышевой стоит мощный, но не раскрученный продюсер, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. Речь идет об Александре Костюке. Эксперт уточнил, что он предан певице всю жизнь. Костюк делает все, чтобы Кадышева «не потерялась», добавил Бабичев.

Здесь есть какая-то продюсерская жилка. Очень хорошо, что за ее спиной стоит такой мощный продюсер Александр Костюк, хотя не такой раскрученный. Он всю жизнь ей предан — одной артистке. Делает все, чтобы она не потерялась. Как только свежесть уходит, приглашений становится меньше, он в очередной раз что-то придумывает, — заявил музкритик.

Важно упомянуть и композиторскую особенность Костюка, добавил эксперт. Отметив этот талант продюсера, Бабичев выразил недоумение, что песня «Выйду ночью в поле с конем» по какой-то причине ассоциируется с народным хитом.

Музкритик также заявил, что главным достижением певицы Надежды Кадышевой является превращение народной музыки в «формат». Он отметил, что в «нулевые» и 1990-е ее хиты находились в «жесткой ротации» на радиостанциях. По его словам, творчество Кадышевой, несмотря на обособленное место в шоу-бизнесе, не выбивалось на фоне Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова или Кристины Орбакайте.