Зверев рассказал о главной проблеме Волочковой

Сергей Зверев, который давно дружит с Анастасией Волочковой,

в программе «Алена, блин!» рассказал, что сейчас ее основная проблема заключается не в любви к просекко, а в том, что балерина практически перестала принимать пищу, пишут 7days.

«Люди думают, что она очень много бухает. Дело все в том, что она ничего не ест. Она не бухает, она просто ничего не ест. У нее просто просекко, она там глоточек просекко и все. Ты понимаешь, что это конец артистки», -

Зверев говорит, что у Анастасии развился комплекс – раньше очень многие позволяли себе критиковать ее фигуру. В итоге балерина практически перестала принимать пищу.

«Не помню. Я сегодня ничего не ела», — приводит Зверев слова балерины.

Он тогда заказал для нее салат с креветками и зеленью.

«Смотрю, а она не жрет, я тогда беру вилку и начинаю накалывать эти листья. И тогда она говорит: «Боже, как вкусно!»

Ранее Волочкова сообщила, что совсем не пьет алкоголь и не страдает от пагубного пристрастия к спиртному. По словам балерины, у нее есть зависимость лишь от творчества, а также «от пуант, от балетного зала, от сцены, от зрителей, от аплодисментов, от цветов и от детей».