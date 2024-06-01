«Сироткин» выпустили клип «Добрый злой» о детях, оставшихся без внимания близких

Инди-рок-группа «Сироткин» представила новый клип «Добрый злой». Он рассказывает о детях и подростках, которым не хватает внимания родителей, и отсылает к культовому роману Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

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«Покинутые и лишенные поддержки, ласки в семье, равноправного диалога с миром взрослых, юные сердца сбиваются с пути, сбиваются в стаю по дороге, откуда так сложно вернуться домой», — говорится в описании видео.

«Добрый злой» — это финальная работа триптиха, посвященного теме трудностей подростков, который создавался группой и режиссером Олегом Трофимом на протяжении последних шести лет. Предыдущие клипы этой серии — «Бейся сердце, время биться» (2017) и «Выше домов» (2019).

В июне «Сироткин» выступит на «это лето фестивале» и Motherland, а в июле — на Chess & Jazz в Москве. Главные музыкальные события сезона мы собрали в этой статье.