Вдова Пьера Нарцисса и Шахрай сыграли свадьбу

Валерия Калачева, вдова Пьера Нарцисса, и композитор Евгений Шахрай сыграли свадьбу. Пара посетила ЗАГС еще 7 декабря 2023 года, но торжественное мероприятие провели только накануне. Евгений старше своей молодой супруги почти на четверть века, пишет СтарХит.

Евгений дружил с участником «Фабрики звезд-2» Пьером Нарциссом, а после его смерти всячески поддерживал Валерию. Так, он приобрел первый автомобиль для дочери Пьера Нарцисса, Каролины. Сейчас он планирует помогать супруге строить сценическую карьеру и работать вместе с ней над музыкальными проектами.

Ранее Калачева сообщила, что не планирует заключать брачный контракт с Шахраем из-за отсутствия необходимости. Артистка заявила, что она с мужем любят друг друга и готовы «отдать друг другу все».