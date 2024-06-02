Жигунов не приехал на похороны Заворотнюк

Актер и режиссер Сергей Жигунов не пришел на церемонию прощания к Анастасии Заворотнюк. Бывший возлюбленный актрисы проигнорировал ее смерть, не выразив слова соболезнования по поводу ее кончины.

«Так нельзя… Хотя бы просто сказал, что ему жаль», — заявили поклонники в соцсетях.

Роман актеров начался на съемочной площадке «Моей прекрасной няни». Ради Заворотнюк режиссер ушел от своей жены Веры Новиковой. Новоиспеченная пара регулярно появлялась на различных мероприятиях и мечтала создать семью. Однако потом Заворотнюк ушла от Жигунова к Петру Чернышеву.

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Актриса умерла 30 мая после продолжительной болезни. Простились с Заворотнюк 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Петр Чернышев во время похорон не отходил от гроба своей умершей жены. После похорон он поблагодарил всех, кто переживал за его супругу и желал ей здоровья.

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