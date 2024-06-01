Оливер Сайкс из Bring Me the Horizon заявил, что хотел сделать фит с Билли Айлиш

Лидер британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс рассказал, что пытался записать фит с Билли Айлиш. Предполагалось, что певица появится на треке liMOusIne из нового альбома «брингов» POST HUMAN: NeX GEn (2024). В итоге вместо нее там поет норвежская артистка AURORA.

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В программе The Radio 1 Rock Show Оли Сайкс рассказал, что отправил Билли демо-версию трека.

«Не могу на 100% сказать, послушала ли она, но я знаю, что трек до нее дошел», — уточнил музыкант.

Позднее фронтмен BMTH прокомментировал одну из публикаций Билли в соцсетях словом "liMOusIne". К удивлению Сайкса, вскоре после анонса трек-листа альбома поклонники догадались, что этим жестом артист намекнул на коллаборацию.

«Я решил, что "liMOusIne" ничего не будет означать ни для кого, кроме меня и, возможно, нее, если она увидит комментарий. Я оставил его в ее аккаунте, не думая, что через неделю или две после того, как мы отыграем тур и раскроем названия песен, люди свяжут два этих события между собой», — объяснил Оливер. Это одна из тех вещей, которые кажутся дешевым способом привлечь внимание прессы, но на самом деле это было не так. Напротив, когда я узнал об этом, мне было очень неловко. Ведь я понимал, что шанс записать песню с Билли был практически нулевым. Оливер Сайкс лидер группы Bring Me the Horizon

Лонгплей POST HUMAN: NeX GEn увидел свет 24 мая. Там есть совместки с Underoath, Glassjaw, AURORA и Лил Узи Вертом. Концептуально релиз стал продолжением предыдущего полноформатника «брингов» POST HUMAN: SURVIVAL HORROR 2020 года.

Билли также недавно порадовала слушателей свежей пластинкой HIT ME HARD AND SOFT (2024). Это третий альбом в дискографии 22-летней звезды.