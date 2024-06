Рита Ора танцует в прачечной в новом клипе Ask & You Shall Receive

Певица Рита Ора выпустила сингл Ask & You Shall Receive (2024). В клипе звезда танцует в прачечной, знакомой многим зрителям по комедийному боевику «Все везде и сразу» (2022).

© Go.zvuk.com

В роли одного из работников прачечной — небезызвестный режиссер Тайка Вайтити, муж Риты Оры. Режиссером выступил Дано Черни — клипмейкер, работавший с Кайли Миноуг, Sia, The Chainsmokers и другими исполнителями. А саму композицию помогала сочинять певица RAYE, в марте поставившая рекорд музыкальной премии BRIT Awards.

В беседе с The Independent Ора описала свою новую работу так: «Случайности начинают происходить и развиваться, и мой мир становится немного более темным, мрачным. Это откроет людям следующий этап в моем творчестве».

По-видимому, исполнительница ищет новый источник вдохновения для грядущих релизов — до этого ее музыку одухотворяли отношения с Тайкой Вайтити. Это отражено в прошлогоднем альбоме Оры You&I.