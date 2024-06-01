Обнародованы сведения о недвижимости Орбакайте

Кристина Орбакайте сейчас лишена возможности давать большие концерты. В России ее деятельность приостановлена, за рубежом певица может рассчитывать только на малые залы. Так, недавно она выступала на дне рождения заказчицы в Монако, в июне у нее мини-тур по малым залам Израиля.

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Но в целом 53-летняя певица за певческую карьеру и с помощью звездной мамы успела обеспечить себе крепкий тыл, пишет «Комсомольская Правда». У Кристины есть собственность в Майами – в элитном жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Апартаменты площадью 285 квадратных метров оцениваются в 3 миллиона долларов (270 миллионов рублей).

Также еще десять лет назад Орбакайте приобрела дом в Нью-Йорке на Манхэттене. Здесь живут муж Кристины бизнесмен Михаил и дочь Клавдия, они граждане США. Сейчас такая недвижимость стоит 15 миллионов долларов (1 миллиард 352 миллионов рублей).

Никита Пресняков, старший сын певицы, живет с женой в Нью-Йорке, квартиру им подарила бабушка.

Дочери Алла Пугачева отписала квартиру в Москве на Тверской-Ямской площадью 170 квадратных метров. Несколько лет назад Кристина выкупила соседнюю квартиру. жилья. Объединенная жилплощадь оценивается примерно в 250 миллионов рублей.

Плюс Орбакайте пару лет назад приобрела двухуровневые апартаменты в новостройке на Большой Грузинской улице.

31 мая уехавшая из России 75-летняя певица Алла Пугачева официально выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Композиция, вероятно, адресована Кристине Орбакайте, которая столкнулась с отменой концертов в России после скандальных высказываний знаменитой матери.