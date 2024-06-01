Киркоров объяснил, почему принципиально не смотрит «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Филипп Киркоров на пресс-конференции, посвященной презентации дуэта с Олегом Майами «Стирай», объяснил журналистам, почему принципиально не смотрит конкурс «ЕВРОВИДЕНИЕ». По его словам, теперь его гораздо больше интересует шоу «Голос». Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«Для меня этот конкурс закончился после того, когда мы вышли из этого праздника жизни. И сейчас я в интернете случайно увидел выступление француза, которое мне очень понравилось. И девочка из Израиля хорошая. А остальное я просто принципиально не смотрел и не буду смотреть. Это самое большое зрелищное мероприятие, и когда с нами так цинично поступили в Евросоюзе, в EBU, исключили нашу страну, как и Беларусь, смешали политику и музыку…Все уже было понятно, когда Серегу Лазарева там засудили, отдав победу Джамале…Хотя тогда однозначно победила Россия. И Сережа Лазарев должен был привезти «ЕВРОВИДЕНИЕ» в Россию. А когда уже это столь явно стало, так это все бесцеремонно и безнаказанно, то мне уже принципиально не хотелось смотреть этот конкурс. Будем лучше смотреть наше шоу «Голос», - сказал Филипп Бедросович.

Ранее Филипп Киркоров и Дмитрий Билан отреагировали на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк . Поп-король отметил в микроблоге, что актрисе удалось войти во все дома страны, которые опустели с ее уходом. Билан в свою очередь написал, что Заворотнюк прожила яркую, красивую и талантливую жизнь.