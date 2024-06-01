Очереди на прощание с Заворотнюк выстроились у Покровского монастыря
Длинные очереди из желающих проститься с Анастасией Заворотнюк выстроились около Покровского монастыря в Москве, сообщает корреспондент «Звезды».
После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Анастасия Заворотнюк умерла ночью на четверг, 30 мая. Ей было 53 года. Последние пять лет актриса боролась онкологическим заболеванием - глиобластомой. Это рак головного мозга, который практически не поддается лечению.
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У Анастасии осталась дочь Анна и сын Майкл, а также 6-летняя дочь Мила, рожденная в браке с Петром Чернышевым.
Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал «Звезде», что муж Анастасии все эти годы боролся вместе с ней за каждый день жизни.