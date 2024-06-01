Beastie Boys переиздадут альбом III Communication на виниле к его 30-летию

Легендарная американская рэп-рок-группа Beastie Boys объявила о переиздании на виниле своего четвертого лонгплея III Communication (1994) в честь его 30-летнего юбилея. Релиз ожидается 26 июля.

На трех пластинках делюкс-издания будет представлена редкая версия альбома, выпущенная ограниченным тиражом в 2009-м, сообщает Pitchfork. В нее войдут 12 бонус-треков — раритеты, би-сайды, ремиксы и концертное исполнение песни The Maestro из релиза Check your Head (1992). Кроме того, III Communication выйдет на кассетах.

В 2023-м в честь Beastie Boys переименовали перекресток в Нью-Йорке. Фото этого места коллектив использовал в качестве обложки для лонгплея Paul's Boutique (1989).