Анна Хилькевич раскрыла предполагаемую дату родов

Актриса Анна Хилькевич пару месяцев назад рассекретила свое интересное положение. В конце мая, как полагается новой моде, она устроила гендер-пати. На мероприятии она объявила пол будущего малыша.

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Звезда «Универа» рассказала у себя в социальных сетях точную дату родов. Она поделилась своими мыслями о том, стоит ли ей уходить в декрет, либо продолжить работать, как сейчас.

«ПДР у меня в начале сентября. И изначально я хотела работать на максималках до родов. Но мой организм говорит: “Остановись”», - подчеркнула в своем микроблоге Хилькевич.

Как призналась сама Анна, она стала понимать, что все вокруг ее стало сильно раздражать. Именно по той причине она собирается поставить на паузу все проекты.