SHOT узнал подробности экспериментального лечения Заворотнюк

Telegram-канал SHOT сообщает, что близкие актрисы Анастасии Заворотнюк отказались использовать для лечения препарат, который был разработан индивидуально для нее. По его данным, супруг артистки Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для создания специального препарата для лечения, однако из-за недостатка документации и отсутствия клинических испытаний его было решено не использовать.

Канал выяснил, что семья актрисы обратилась в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, где производство таких персональных препаратов было «поставлено на поток» со всеми документами и пройденными испытаниями. SHOT пишет, что победить болезнь не удалось из-за ее поздней стадии, но артистке продлили жизнь на четыре года. По информации канала, эффективность терапии Заворотнюк снизилась около года назад.