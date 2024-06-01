Экс-супруг Заворотнюк отказался идти на ее похороны

29 мая не стало известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда скончалась в возрасте 53 лет от рака головного мозга – глиобластомы. Актрисаборолась с болезнью на протяжении нескольких последних лет. Врачи удалили опухоль, а после провели химио и лучевую терапию, применив также нестандартные подходы. Об этом ранее говорил врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов.

На какое-то время болезнь даже отступила, и врачи давали оптимистичные прогнозы, не исключая полного выздоровления. При этом врач-онколог Дмитрий Шабалов отмечал, что обычно с этой болезнью живут не более двух лет, и только 2% пациентов могут бороться с ней до пяти лет.

Заворотнюк относилась к этим двум процентам пациентов. Однако рак все же взял верх и актрисы не стало. Все это время с Анастасией были супруг Петр Чернышев, ее мама Валентина Борисовна и дочь Анна.

Сейчас семья готовится к похоронам Заворотнюк. При этом известно, что первый муж актрисы предприниматель Олаф Шварцкопф на панихиде присутствовать не будет.

Он отказался приходить на похороны, сославшись на занятость и невозможность посетить Москву, сообщил MK.RU.

Напомним, Заворотнюк и Шварцкопф развелись в 1994 году после года брака. После Анастасия встретила бизнесмена Дмитрия Стрюкова, в браке с которым родились старшая дочь Анна и сын Майкл.

С фигуристом Петром Чернышовым Заворотнюк расписалась в 2008 году. У них общая дочь Мила.

Напомним, ранее стало известно, что последние дни жизни Анастасия провела в больнице под присмотром врачей, поскольку ее состояние стало резко ухудшаться. Родственники актрисы признались, что глиобластома дала метастазы в костный мозг, поэтому вылечить Заворотнюк не смогли даже лучшие российские врачи.