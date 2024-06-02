Обнародованы подробности развода певицы Нюши

Брак Анны Шурочкиной, известной публике под сценическим псевдонимом Нюша, с бизнесменом Игорем Сивовым был заключен в 2017 году. В нем родились двое детей - дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что муж ей изменял, когда она была беременна вторым ребенком. Тогда певица решила сохранить семью. Но в январе этого года в СМИ и социальных сетях появилась информация о разводе пары.

А 7 мая Нюша официально объявила о расставании с бизнесменом.

Что достаточно необычно, это то, что бывшим супругам оказалось нечего делить после развода. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Life.

Каждый из них является собственником недвижимости, приобретенной до брака. Артистка владеет квартирой на Карамышевской набережной площадью 159 квадратов. У Сивова квартира в Казани, где он и прописан. Свои дорогостоящие иномарки оба заранее продали.

У бизнесмена есть еще дети от первого брака.