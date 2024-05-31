Foster the People анонсировали первый полноформатник за семь лет

Американские инди-рокеры Foster the People представят свой четвертый альбом Paradise State of Mind 16 августа.

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В качестве анонса группа поделилась светлым синглом с ностальгическим, электронным звучанием Lost in Space.

По словам фронтмена Foster the People Марка Фостера, грядущая пластинка будет исследовать пересечения между жанрами музыки 70-х — диско, джазом, госпелом, фанком и так далее.

«Я также думал о том, что эта эпоха имеет музыкальные и социальные параллели со временем, в котором мы живем сейчас», — признается артист.

Коллектив известен прежде всего по обманчиво-веселому хиту Pumped Up Kicks 2010 года. Предыдущий полноформатный релиз музыкантов, Sacred Hearts Club, увидел свет в 2017-м.