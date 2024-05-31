Бывший муж Анастасии Заворотнюк отказался идти на похороны актрисы

Бывший муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф отказался идти на похороны актрисы. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что ранее он выразил желание лично проститься с бывшей супругой.

«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», — сказал Шварцкопф.

Ранее ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова предложила внести супруга актрисы Петра Чернышова в Красную книгу.

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Брак Заворотнюк и Шварцкопфа продлился около года. Они расстались в 1994 году. Во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у актрисы родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. В 2008 году артистка вышла замуж третий раз за фигуриста Петра Чернышова, в браке родилась дочь Мила.