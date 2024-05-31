Панин* прокомментировал свой новый статус террориста

Известный актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил недовольство внесением его в список террористов. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Shpak News».

«Сразу свою позицию четко обозначил и много украинцев на меня выходило, чтобы я размещал у себя в соцсетях информацию о сборе денег. Напрямую сам я денег не собирал, только информацию размещал», — поделился артист.

Кроме того, Панинрассказал, что помимо публикации ссылок на сбор средств для украинской армии он распространял фейки о событиях в драмтеатре Мариуполя. Он добавил, что всегда относил к террористам людей вроде лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладена и бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Актер Алексей Панин включен в список террористов и экстремистов

Ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что Панин* живет с президентом Франции Эммануэлем Макроном под видом его супруги.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)