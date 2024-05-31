Никоненко оскорбил уехавших из России актеров

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал «гнильем» уехавших за границу и признанных иноагентами актеров Дмитрия Назарова* и Артура Смольянинова** (внесен в перечень террористов и экстремистов), а также Марию Машкову. Его мнение приводит газета «Аргументы и факты».

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Бывший артист МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров в январе 2023-го года вместе с женой Ольгой Васильевой уехал во Францию. Также уехавший из России Артур Смольянинов* в начале 2023 года заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. А дочь народного артиста Владимира Машкова Мария, много лет живущая в США, после начала спецоперации высказывала много негатива в адрес России.

Говоря о своих коллегах, сыгравший более 250 ролей в кино Сергей Никоненко признался, что у него «не найдется нормативной лексики», чтобы прокомментировать их поведение.

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«Гнилье! Гнилые это люди», - заявил он, подчеркнув, что приличных оценок они в принципе не достойны.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента

** Признан иностранным агентом и внесен в России в список террористов и экстремистов