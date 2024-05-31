Певица Наташа Королева рассказала, почему выселила избранницу сына из дома. Артистка прокомментировала отношения Архипа Глушко и Мелиссы Волынкиной в эфире шоу «Ваша Наташа».

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Сын Наташи уже несколько лет состоит в отношениях с танцовщицей. Сначала пара жила в доме Королевой и Сергея Глушко. Однако затем молодые люди съехали на съемную квартиру. Певица отметила, что двум хозяйкам сложно находиться на одной территории. Именно поэтому она предложила Архипу и его избраннице съехать.

«Все равно замечаешь какие-то бытовые моменты и нет-нет да скажешь об этом», — высказалась Наташа.

По словам певицы, теперь она наблюдает за отношениями сына со стороны. Королева отметила, что в Мелиссе есть качества, которые ей импонируют. Она считает ее хозяйственной, домашней и искренней.

«Как есть, так и говорит. В ней нет лукавства», — резюмировала артистка.

Ранее Наташа Королева призналась, что забеременела от Тарзана после первого свидания. Подробности читайте в этой новости.

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