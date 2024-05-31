Куда исчез Андрей Державин после хита «Не плачь, Алиса» и «Машины времени»

Исполнитель хита «Не плачь, Алиса» Андрей Державин часто появлялся на телевидении и концертах, однако сейчас его редко видно на публике. Куда пропал артист, что известно о личной жизни музыканта?

Как прославился Андрей Державин

Будущий музыкант родился 20 сентября 1963 года в Ухте в семье инженеров-геофизиков. В детстве Державин много времени проводил в украинском городе Винница у бабушки и дедушки.

По словам артиста, его родители были очень музыкальными — отец играл на гитаре, а мама хорошо пела. В школе Державин играл в самодеятельных группах на клавишах и гитаре, а также окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В старших классах Державин уже профессионально играл на танцплощадках и в ресторанах. Несмотря на увлеченность музыкой, молодой человек поступил в Ухтинский государственный технический университет. На этом настояли родители.

По словам Державина, учился он на «автопилоте». Все мысли студента занимала музыка, поэтому он активно участвовал в самодеятельности и выступал с любительской группой «Контрасты».

В 1985 году Державин с друзьями по институту создал группу «Сталкер». Первую песню коллектив записал дома на двухканальный магнитофон Sony, а уже через неделю о музыкантах уже знала вся Республика Коми.

В 1986 году «Сталкер» выпустил свой первый магнитоальбом «Звезды». Затем группа работала в республиканской филармонии. Позднее музыканты отправились на гастроли по стране.

«Мы с группой „Сталкер“ записали альбом и послали его на радио „Юность“. В стране были две кнопки: первая — „Маяк“, вторая — „Юность“. Мы послали туда свою бобину, и нас взяли в хит-парад, представляете? Когда в первый раз услышал свою песню по радио, чуть с ума не сошел. Как это вообще возможно? Я думал, ее просто выкинут, и все. Но песня год была в ротации и победила в первом всесоюзном хит-параде радио „Юность“. Это была композиция „Я подожду“ из магнитоальбома „Новости из первых рук“, — вспоминал артист в одном из интервью.

В начале 1989 года музыканты переехали из Ухты в Москву по приглашению бас-гитариста группы «Машина времени». В 1990 году Державин и группа «Сталкер» стали победителями всесоюзного фестиваля «Песня года» с песней «Не плачь, Алиса!»

«Тогда мы с поэтом Сергеем Костровым просто решили сочинить новую песню, так, чтобы она понравилась в первую очередь нам самим. Через неделю она звучала из каждого утюга по всему СССР», — рассказывал в интервью «Бизнес-онлайн» Державин.

В начале 1990-х с концертами группа объездила весь СССР. В 1991 году группа выпустила альбом «Не плачь, Алиса!» К концу 1990-х «Сталкер» распался.

В 2000 году музыкант стал клавишником «Машины времени», а также автором музыки и исполнителем нескольких песен. Помимо этого, он писал музыку к фильмам, телесериалам и мультфильмам.

В 2017 году Державин решил возродить группу «Сталкер» и, понимая, что графики гастролей «Сталкера» и «Машины времени» будут совпадать, покинул коллектив Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Весной 2019 года отправился в первый с 1999 года большой гастрольный тур с возрожденной группой «Сталкер». В сентябре того же года состоялся сольный концерт Державина в Vegas City Hall.

В 2020 году Державин выпустил новую песню впервые за 20 лет. Это был сингл на стихи поэтессы Солы Моновой «Связь». 2023 год для Державина стал юбилейным. Свое 60-летие певец отпраздновал гастрольным туром по России.

Где сейчас Андрей Державин

Несмотря на популярность, артист редко появляется в поле зрения СМИ и на телевидении. В феврале 2024 года Державин рассказал, что виной всему скромность, которую ему привили еще в детстве.

«Бабушка мне говорила: „Будь скромнее, не высовывайся, не проси“. У меня это так и осталось. Конечно, мне это мешает с точки зрения какого-то хайпа. Меня часто спрашивают: „Почему тебя нет в шоу-бизнесе?“ А я не знаю, как туда попасть. Не приглашают, а самому идти неудобно», — признался Державин в беседе с Сергеем Майоровым в рамках программы «Однажды» на НТВ.

Что известно о личной жизни Андрея Державина

Андрей Державин женат на Елене Державиной (в девичестве — Шахутдиновой), в браке с которой состоит с первого курса института. У пары двое детей: 37-летний сын Владислав и 19-летняя дочь Анна.

Державин уже трижды дедушка. Сын музыканта Владислав воспитывает троих детей — Алису, которая родилась в 2009 году, Герасима, появившегося на свет в 2013 году, и Маргариту, рожденную в 2017 году.