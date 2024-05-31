Фадеев объяснил, почему посвятил песню убитой Салтанат Нукеновой

Продюсер и музыкант Максим Фадеев объяснил, почему посвятил свою новую песню убитой супруге экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Как сообщает Life.ru, в соцсетях он признался, что история его глубоко тронула.

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Полная версия трека Salta вышла сегодня, 31 мая. Он отсылает к гибели Нукеновой от рук своего супруга. Через стихи Фадеев словно обращается к убитой, желая, чтобы ее душа обрела покой.

Фадеев подчеркнул, что не имел права пройти мимо трагедии и решил, что Нукенова должна жить дальше, хотя бы в музыке.

«Ситуация, которая произошла в Казахстане с убийством этой девушки по имени Салта, глубоко меня шокировала», — подчеркнул он.

Напомним, что Бишимбаев насмерть забил Нукенову в ресторане в Астане. Экс-чиновник не попытался скрыть следы расправы и не стал вызывать скорую. Огласка привела к тому, что ситуация всколыхнула не только Казахстан, но и остальные страны СНГ. Суд назначил бывшему министру 24 года тюрьмы.