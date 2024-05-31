Фото: Нонна Гришаева показала редкий архивный снимок с Заворотнюк
Советская и российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева попрощалась с коллегой - скончавшейся 30 мая Анастасией Заворотнюк.
© t.me/NonnaGrishaeva
В своем Telegram-канале артистка выложила архивный снимок с Анастасией, подписав: "Нет слов… Прощай, Настя… Помню, что глаза у тебя были всегда немного грустные… Соболезнования родным… Светлая память…".
При этом, как напоминает MK.RU, не все знают, что в "Моей прекрасной няне" главную роль вполне могла сыграть и Гришаева, но "отказалась из-за участия в музыкальном спектакле "Мадемуазель Нитуш", в который на тот момент уже начала репетировать.
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Тем не менее, в сериале Гришаева все-таки снялась - сыграла Нину, сестру Вики.
"Мне сегодня оборвали телефон, но, честно говоря, мне нечего сказать, кроме того, что мне очень жаль. Человек уходит в таком раннем возрасте, это всегда очень больно. Это ужасная, несправедливая потеря", - заметила артистка в комментарии изданию, вновь напомнив, что у Заворотнюк "глаза были почему-то всегда грустные".