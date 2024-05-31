Советская и российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева попрощалась с коллегой - скончавшейся 30 мая Анастасией Заворотнюк.

© t.me/NonnaGrishaeva

В своем Telegram-канале артистка выложила архивный снимок с Анастасией, подписав: "Нет слов… Прощай, Настя… Помню, что глаза у тебя были всегда немного грустные… Соболезнования родным… Светлая память…".

При этом, как напоминает MK.RU, не все знают, что в "Моей прекрасной няне" главную роль вполне могла сыграть и Гришаева, но "отказалась из-за участия в музыкальном спектакле "Мадемуазель Нитуш", в который на тот момент уже начала репетировать.

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Тем не менее, в сериале Гришаева все-таки снялась - сыграла Нину, сестру Вики.