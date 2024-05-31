После того, как стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, представители российского шоу-бизнеса стали вспоминать, когда и при каких обстоятельствах видели знаменитость в последний раз.

Так, по признанию телеведущей Анфисы Чеховой, она стала одной из тех, кто видел Анастасию на публике. Это произошло в Ереване, куда Чехова и Заворотнюк поехали по приглашению. Они участвовали в открытии ювелирного магазина.

После девушки отправились на совместный обед. Все происходящее Чехова снимала на камеру и сейчас решила показать, какой Настя была при жизни.

На кадрах, опубликованных Чеховой, Заворотнюк мерит бриллиантовое колье, а затем обедает в ресторане, запивая все красным вином. Девушки чокаются бокалами, на что Чехова отмечает, что не рассчитала силы.

«Что-то у меня все звенит», - шутит Анфиса. «Это хорошо. Это от хорошей жизни», - резюмировала Анастасия.

При этом, признается Чехова, их с Анастасией нельзя назвать близкими подругами. Однако они часто виделись во время участия в съемках, а общение между ними было легкое и непринужденное.

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В Ереване девушки много общались и веселились. После попавшего на видео обеда Анастасия взяла с Чеховой обещание, что они больше никогда не будут столько есть.

Несмотря на то, что на кадрах Заворотнюк шутит и смеется, уже тогда были заметны изменения в ее настроении, признается Чехова. Телеведущая призналась, что будет горевать о гибели Заворотнюк в одиночестве и не хочет давать комментарии СМИ.

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Напомним, о болезни «прекрасной няни» стало известно в 2019 году. Опухоль быстро росла, а метастазы были обнаружены и в других органах.

Заворотнюк перестала выходить на публику и о ее состоянии было известно только из сообщении дочери Анны.

Накануне стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась. Актрисе недавно исполнилось 53 года.