Фанат Мадонны обвинил ее в «порнографии без предупреждения» на сцене

Поклонник американской певицы Мадонны посчитал, что ее выступление на сцене во время турне The Celebration носило чрезмерно откровенный характер. Он решил подать на звезду в суд, передает портал Page Six.

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Фанат Мадонны заявил, что Мадонна продемонстрировала наглое отношение и неуважение к своим поклонникам, так как «вынудила зрителей часами простаивать на жарких, неудобных стадионах и показывала им порнографию без предупреждения». По словам истца, зрители были вынуждены смотреть на то, как частично обнаженные женщины на сцене якобы «имитируют половой акт».

Также фанат звезды обвинил людей, организовавших концерт, в отключении кондиционера во время шоу. Он сообщил, что почувствовал себя плохо из-за этого. Поклонник выступил за возвращение ему средств за билет и предоставление компенсации.

Ранее сообщалось, что Мадонна провела на пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро бесплатный концерт, который посетили 1,6 млн человек. По данным местных властей, на организацию концерта было потрачено около 20 млн реалов (около 361 млн рублей).