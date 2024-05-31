На солиста Little Big составили протокол об отсутствии плашки иноагента

На фронтмена поп-группы Little Big Илью Прусикина (признан в России иноагентом) составили протокол об отсутствии плашки иностранного агента, пишут СМИ.

По информации СМИ, ни Прусикин, ни его коллектив не ставит маркировки иноагентов под своими публикациями в соцсетях. При этом, какой именно пост послужил поводом для составления протокола, неизвестно.

Прусикина признали иноагентом в январе 2023 года. После начала спецоперации музыкант вместе с другой участницей Little Big Соней Таюрской уехал в США.

Ранее стало известно, что российская налоговая заблокировала счета Прусикина, передает RT.