Пэрис Хилтон анонсировала первый за 18 лет альбом

Актриса, телеведущая и певица Пэрис Хилтон выпустит свой второй лонгплей Infinite Icon 6 сентября. В прошлом году увидел свет первый сингл из релиза — Hot One.

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В качестве анонса Хилтон опубликовала в своих соцсетях видео, где Крис Дженнер, Деми Ловато, Бенни Бланко и другие звезды просят ее «рассказать о своей тайне».

В июне 2023-го Пэрис поведала изданию Rolling Stone, что запись Hot One вдохновила ее на целую пластинку: «Мы пошли в Sunset Sound Studio и в итоге записали три песни всего за один день! Это было волшебство!»

Выход второй композиции из Infinite Icon ожидается в июне.

Дебютный и пока единственный альбом артистки, Paris, вышел в 2006-м. После этого исполнительница делилась только синглами. В 2024-м она появилась в треке певицы Sia «Fame Won't Love». Ранее сообщалось, что она же спродюсирует новый полноформатник Хилтон.