Пугачева обратилась к Орбакайте в новой песне

Певица Алла Пугачева выложила новый трек "Не высовывайся, дочка"
Певица Алла Пугачева опубликовала новую песню «Не высовывайся, дочка», премьера композиции состоялась 31 мая. Трек уже доступен на российских музыкальных стриминговых площадках.
«Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют. Не высовывайся, дочка», — поет артиста.
В треке Пугачева также пародирует слова своей дочери, которая в ответ на предостережения говорит: «Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе». Наследница подчеркивает, что не может оставаться в стороне и притворяться.
Помимо этого, исполнительница уверяет свою дочь в треке, что та последнего лишится, если не последует ее совету. Она предлагает переждать время, называя нынешнее общество больным и добавляет фразу: «Что же с них, убогих, взять?»
21 мая Алла Пугачева публиковала на своем YouTube-канале другую новую песню «Ложный стыд». Слова к композиции написал известный поэт Михаил Гуцериев, который писал хиты для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других российских звезд. Новый трек посвящен романтическим чувствам и отношениям со своим возлюбленным.
Ранее сообщалось, что внуку Пугачевой удалось продать дачу певицы.