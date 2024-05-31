Познер прокомментировал скандал из-за своего выступления в Нидерландах

Выступление телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в театре в Амстердаме, вызвавшее недовольство членов парламента Нидерландов, не носит политический характер. Об этом сам Познер заявил РБК.

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По его словам, совместные зарубежные выступления проходят при переполненных залах, и после встречи со зрителями 28 мая в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту.

«Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики. Они предстоят также в Берлине и во Франкфурте», - пояснил Познер.

Ранее голландские парламентарии от Народной партии за свободу и демократию обратились в МИД Нидерландов с требованием прояснить 11 вопросов, касающихся выступления телеведущих в Амстердаме. Парламентарии поинтересовались, знакомы ли в МИДе с биографией «этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

После начала спецоперации на Украине Ургант выступил против нее и уехал из страны. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярную программу убрали из эфирной сетки. А сам Ургант заявлял, что еще обязательно вернется на «Первый канал».

В Нидерландах случился скандал после выступления Урганта и Познера

После начала спецоперации на Украине из сетки вещания Первого канала исчезла и программа «Познер». Сам телеведущий отказался от комментариев по этому поводу, отметив, что программа не выходит в эфир из-за переориентации канала на информационную повестку.