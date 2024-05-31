"Надеялась на чудо": Валерия ждала победы Заворотнюк над болезнью

Певица Валерия выразила свои соболезнования семье ушедшей из жизни Анастасии Заворотнюк и рассказала о своем опыте работы с ней. Оказалось, что в 1992 году актриса еще совсем юной снималась в клипе певицы на сцене МХАТ.

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"Как хотелось, чтобы чудо свершилось, но... Красивая, сильная, талантливая, добрая Настенька не смогла победить страшную болезнь, несмотря на все свои усилия", - написала Валерия в своем Telegram-канале.

Артистка вспоминает, что Заворотнюк была "милая в общении, умная, веселая". Около 15 лет назад она напомнила певице, что снималась в ее клипе, который режиссировал Степан Михалков. Съемки проходили на сцене МХАТ, а для участия в массовых сценах он пригласил студентов выпускного курса.

"И я вспомнила красавицу русалку. Бросилась пересматривать клип - и правда, в этом эпизоде снималась Настя, и неудивительно, потому что для этой роли выбрали самую красивую девушку", - пишет Валерия.

Ранее свои соболезнования выразили актер Станислав Садальский, шоумен Валдис Пельш, телеведущая Анфиса Чехова, актер Сергей Безруков и другие.

53-летняя Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни.