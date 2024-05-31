«Животное по жизни»: как Потап оправдался за издевку над смертью Заворотнюк

Украинский певец Потап (настоящее имя — Александр Потапенко) поглумился над актрисой Анастасией Заворотнюк, которая скончалась 30 мая. Что Потап сказал в свое оправдание, как отреагировали на его слова украинцы, что известно о смерти Заворотнюк?

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Что Потап сказал о смерти Заворотнюк

Участник группы «Потап и Настя» в социальных сетях обрадовался смерти Заворотнюк и вспомнил, как она «высмеивала» украинок своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня». Исполнитель задался вопросом, было ли ей весело играть в таком образе. Певец удалил пост, но подписчики в соцсети успели сделать скриншот скандальной записи.

«Ну что, Настя, весело было играть в образе, который выставляет украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал Потап с издёвкой.

В комментариях как российские, так и украинские пользователи подвергли жесткой критике высказывание певца о кончине Заворотнюк. В частности, юзеры назвали слова Потапа «позором», а самого рэпера «животным». Некоторые украинцы попытались узнать у исполнителя, почему он до сих пор не на фронте и посоветовали «отправляться в окоп».

Что сказал Потап в свое оправдание

Потап заявил, что не писал пост, высмеивающий смерть Заворотнюк. На своей странице в в соцсетях музыкант опубликовал видео, в котором рассказал, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

«Хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое — это я узнал об этом сегодня только из-за этих фейк-новостей. Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и не раз работали вместе. Я любил Настю, светлая память ей», — сказал музыкант.

Как отреагировали на слова Потапа в России

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Потап показал собственную глупость глумлением над смертью Заворотнюк. Он назвал рэпера «животным по жизни».

«Потап — животное по жизни. Его высказывание и глумление над чужим горем — это самая грязь и мерзость. Своим поступком он наглядно показал собственную глупость. Очевидно, что у него нет никаких понятий о нормах поведения и морали. Каждый нормальный человек знает, что те, кто позволяют себе насмехаться над смертью, — это нелюди», — высказался Гибатдинов.

По мнению сенатора Ольги Епифановой, Потапу грозит расплата за глумление над смертью Заворотнюк.

«Реакция на такие неадекватные эскапады лежит на поверхности. Очевидно, что это форменное свинство и цинизм — подлый, тупой. Однако тем, кто, мягко говоря, хулиганит пред ликом всемогущей смерти, не стоит забывать и о грядущей расплате за глумление над мертвым человеком, который не способен ответить», — заявила она NEWS.ru.

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что Потап стал олицетворением творческой элиты Украины. В разговоре с NEWS.ru парламентарий назвал скотством поступок певца.

«Глумление над умершими и погибшими стало отличительным знаком украинской политической и творческой элиты уже давно. Фраза „О мертвых или хорошо, или ничего“ — интернациональна. Многие украинцы забыли об этом. А конкретно пассаж Потапа ничем, кроме как скотством, я назвать не могу», — подчеркнул Толмачев.

Почему Потап глумился над смертью Заворотнюк

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Потап просто «брызжет ядом», так как его жизнь и творчество на сегодняшний момент приостановлены. Он предположил, что рэпер хотел хайпануть на смерти актрисы, но не ожидал негативной реакции, в том числе и со стороны соотечественников.

«Не по-человечески хайпанул и огреб за это даже от украинцев. Но здесь может быть и другой момент: украинские артисты практически сидят без работы. Плюс напряженная ситуация внутри страны, всех подряд гребут на фронт. Эта напряженная психическая ситуация сказывается соответствующим образом. Тот же самый Потап просто брызжет ядом, так как его жизнь и творчество на сегодняшний момент остановились», — высказался продюсер.

Что известно о смерти Заворотнюк, похороны

30 мая стало известно, что актриса театра и кино, заслуженная артистка России, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях знаменитости.

Актриса на протяжении нескольких лет боролась с раком мозга. О болезни стало известно в 2019 году, после чего Заворотнюк перестала появляться на публике и в социальных сетях.

По данным Telegram-канала SHOT, артистку похоронят на Анкудиновском кладбище в Московской области. Источник отмечает, что Заворотнюк будет покоиться рядом с отцом и братом.