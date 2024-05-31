«Хотела подарить ребенка Пете»: что известно про брак Заворотнюк и Чернышева

Сергей Майоров заявил, что Анастасия Заворотнюк сама хотела родить ребенка от Петра Чернышева. Телеведущий рассказал о браке актрисы и фигуриста в эфире шоу «МАЛАХОВ».

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни. В день смерти Анастасии на ТВ появилась передача в память о ней. Съемки посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Майоров. Сергей и Анастасия были близки. Более того, именно ему Заворотнюк дала свое последнее интервью.

Майоров отметил, что Заворотнюк случайно попала в проект «Моя прекрасная няня». Изначально на роль Вики пробовалась Нонна Гришаева. Анастасия познакомилась с продюсером ситкома в самолете, сойдя с трапа он сказал: «Кажется, мы нашли нашу няню».

Сергей добавил, что стал свидетелем не только успешной карьеры Заворотнюк, но и ее отношений с фигуристом. По его словам, он рад за подругу, которая обрела счастье с Петром. Пара долгое время мечтала о ребенке, и в 2018 году стала родителями дочки Милы.

«Она хотела подарить ребенка Пете и родила. Сама», — высказался телеведущий.

Напомним, что супруги стали родителями с помощью ЭКО.

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