Ник Кейв представил трек Frogs

Австралийский рок-артист Ник Кейв и его коллектив The Bad Seeds выпустили композицию Frogs. Песня войдет в 18-й альбом Wild God, выход которого намечен на 30 августа.

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Это духоподъемная композиция, которая придется по вкусу фанатам периода Кейва начала десятых.

«В песне Frogs просто невероятное изобилие. Она вызывает у меня широкую улыбку», — цитирует слова Ника Pitchfork.

Ранее музыкант сказал, что пластинка Wild God записана «не через призму утраты» им своих двоих сыновей. Напомним, что последний альбом Ghosteen от Ника Кейва и The Bad Seeds был выпущен в 2019 году.