Заворотнюк на съемках "Моей прекрасной няни" накрывала гостям стол в гримерке

Актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся 30 мая, запомнилась многим по роли Виктории Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". Коллеги и создатели шоу тепло вспоминают годы работы с ней, ее приветливость и гостеприимство.

Артистка очень вкусно готовила и угощала коллег. "Я всегда буду вспоминать разницу между гримерными комнатами - Насти Заворотнюк и Сергея Жигунова. Вот в гримерной у Жигунова был Жигунов. А у Заворотнюк было всегда тепло, накрыт стол, гостеприимно", - рассказала на шоу "Малахов" продюсер сериала "Моя прекрасная няня" Юлия Солдина.

Продюсер отметила потрясающую работоспособность актрисы - шесть дней в неделю она вставала в шесть утра, спала на бигуди и по полной "использовала данный ей шанс". "Я счастлива, что мы познакомились, пока Настя еще была забавной, легкой, потрясающе светлой", - улыбается Юлия Солдина.

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.